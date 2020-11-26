Погода в Крыму на 26 ноября: без осадков и тепло до +13

Температура воды в Черном море 12°…15°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, дождя не будет. Столбик термометра, если сравнивать со вчерашним днем, немного поднимется вверх – станет чуть теплее.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
Температура воды в Черном море 12°…15°.
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