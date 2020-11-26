Погода в Крыму на 26 ноября: без осадков и тепло до +13

Температура воды в Черном море 12°…15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, дождя не будет. Столбик термометра, если сравнивать со вчерашним днем, немного поднимется вверх – станет чуть теплее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море 12°…15°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50