В Крыму в следующем году могут вырасти тарифы на отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму могут повысить тарифы на отопление в следующем году. Причина роста стоимость в том, что на сегодняшний день существующий в регионе тариф экономически не обоснован.

- На этот отопительный сезон повышения тарифов на отопление и водоснабжение не будет. Но сейчас разрабатываются мероприятия на следующий отопительный сезон, возможно, небольшое повышение цен на услуги теплоснабжения будет, - подчеркнул во время пресс-конференции заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Исмет Аблаев.

Напомним, в сентябре стало известно, что часть жителей Крыма должны за услуги теплоснабжения больше 850 миллионов рублей.

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