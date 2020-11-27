Для посещения замок «Ласточкино гнездо» откроют в начале 2021 года. Фото: Анна КИРИЕНКО

Замок «Ласточкино гнездо» распахнет свои двери для посетителей в январе 2021 года. На данный момент идет прием всей рабочей документации, а также передача объекта культурного наследия федерального значения в эксплуатацию.

- Сотрудники музея ведут подготовку к представлению интересных выставочных проектов, новых экспозиций в залах дворца-замка и на открытой площадке, - уточнили в пресс-службе главы РК Сергея Аксенова.

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в экскурсионную группу будут набирать не больше 5 человек. Также будет предусмотрен прием индивидуальных посетителей.

Все гости при посещении замка должны иметь при себе средства индивидуальной защиты, а на входе пройти обязательную термометрию.

- Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых и культурных. Информация о правилах и условиях посещения музейного учреждения будет опубликована заблаговременно на официальном сайте дворца, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в среду, 25 ноября, состоялось открытие замка-музея «Ласточкино гнездо» на Южном берегу Крыма после полутора лет реставрации. На капитальный ремонт потратили 117 миллионов рублей.

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