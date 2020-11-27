В Крыму отправили под стражу бывшего замглавы Евпатории

Против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Фото: Кирилл Вавренюк/VK

Бывшего заместителя администрации Евпатории заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе местного городского суда.

Кирилла Вавренюка подозревают в получении крупной взятки, а именно объекта капитального строительства. Сейчас на мужчину возбудили уголовное дело по статье «получении взятки должностным лицом в крупном размере».

Напомним, еще вчера бывшего чиновника задержали сотрудники крымского ФСБ.

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