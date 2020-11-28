За убийство возлюбленной жителя Омска приговорили к шести годам лишения свободы

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима Фото: Архив "КП"

За убийство своей возлюбленной в Алуште приговорили к шести годам колонии строгого режима жителя Омска, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Еще в августе уединенный пикник на горе Демерджи закончился для молодой пары туристов из Омск поножовщиной. Тогда 27-летний парень жестоко убил свою девушку и сбросил ее тело с обрыва. Сразу после инцидента мужчина спокойно рассказал о случившемся своему другу, а он, в свою очередь, сообщил в правоохранительные органы.

- Алуштинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, - сообщают в ведомстве.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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