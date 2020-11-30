Министр транспорта Крыма слег с коронавирусом. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков заболел новой коронавирусной инфекцией.

- Евгений Александрович Исаков у нас коронавирусом заболел, - сообщил во время заседания Совета министров РК глава Крыма Сергей Аксенов.

На должность министра транспорта региона Исакова назначили 20 октября.

Напомним, 18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Он скончался на 59 году жизни.

Известно, что он болел пневмонией: об этом мэр курортной столицы Крыма сообщил на своей странице в Facebook, назвав свое состояние «нормальным». Лечился Имгрунт не в Крыму.

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