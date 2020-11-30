Министр транспорта Крыма слег с коронавирусом.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков заболел новой коронавирусной инфекцией.
- Евгений Александрович Исаков у нас коронавирусом заболел, - сообщил во время заседания Совета министров РК глава Крыма Сергей Аксенов.
На должность министра транспорта региона Исакова назначили 20 октября.
Напомним, 18 октября стало известно о смерти главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. Он скончался на 59 году жизни.
Известно, что он болел пневмонией: об этом мэр курортной столицы Крыма сообщил на своей странице в Facebook, назвав свое состояние «нормальным». Лечился Имгрунт не в Крыму.
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