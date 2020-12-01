В некоторых районах Крыма возобновят проведение медосмотров. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Крыму возобновят медосмотры и диспансеризацию для взрослого населения, но только в тех районах, где сложилась приятная эпидемиологическая обстановка.

Соответствующие поправки в указ, ограничивающий проведение медицинское обследование для всех, опубликовали на официальном сайте Правительства Крыма.

- Разрешить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в муниципальных образованиях с наиболее благоприятной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, - говорится в документе.

Помимо этого, в поправках есть информация о транспортировке в больницы и обратно людей старше 65 лет.

- С целью минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией осуществлять доставку в медицинские организации и обратно лиц старше трудоспособного возраста и больных с хроническими заболеваниями, проживающих в сельской местности и отдаленных районах, на автотранспорте, закупленном Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках национального проекта «Демография», - уточнено в документе.

Напомним, приказ о временном приостановлении диспансеризаций и медосмотров по причине распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав России издал 16 марта 2020 года.

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