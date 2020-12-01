Туристы кормили с рук сохатых «жителей» Крымского заповедника

Туристам работник Крымского заповедника предложил покормить оленей. Фото: скриншот из видео

Среди пользователей социальных сетей набирает популярность видео, как олени Крымского природного заповедника выпрашивают лакомства у туристов.

- Какова вероятность встретить оленя или косулю? В заповеднике — 50/50. Но хороший дядечка, работник заповедника, сам предложил посмотреть и покормить оленей, просто так! И это было волшебно, - сопроводила комментарием публикацию в своем Instagram Диана.

Многие пользователи восхищение туристки разделили, а также предложили турбизнесу организовать экскурсии в Крымский заповедник, включив в программу кормление оленей.

Напомним, не так давно в объектив камер попало неспешное дефилирование грациозных косуль. Изящные рогатые словно специально позировали туристам, приятно удивленных такой компании.

А во время весенней изоляции в районе Гурзуфа благородные олени позировали одному из крымских фотографов, даже не думая о побеге.

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