Крымчан предупредили о мутной воде из кранов

Мутная вода из кранов жителей полуострова в последнее время стала очень распространенным явлением Фото: Архив "КП"

Кроме вододефицита, крымчане вновь могут столкнуться с проблемой некачественной воды, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По информации ученых, такая вода даже может содержать соединения сероводорода и железа, которые могут привести к отравлению организма. С этой проблемой могут столкнуться жители Алуштинского, Бахчисарайского районов, а также в Симферополе, Феодосии Евпатории и Ялте.

Мутная вода из кранов жителей полуострова в последнее время стала очень распространенным явлением. Крымчане неоднократно жаловались на «жидкость странного цвета» у себя дома в социальных сетях.

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