В Симферополе с начала года заменили больше 100 остановок. Фото: Сергей Бажан / Facebook

С начала года в Симферополе появилось больше сотни новых остановочных павильонов. Возведение продолжается до сих пор.

- Всего за текущий год более ста старых конструкций демонтировано и заменено на новые. Павильоны также устанавливаются там, где их ранее вообще не было, - уточнил в своем Facebook первый замглавы администрации крымской столицы Сергей Бажан.

По его словам, конструкции оснащены освещением, видеонаблюдением и разъемом для зарядки телефонов.

- По этому вопросу работаем и с обращениями граждан: меняем и устанавливаем остановки по запросам в социальных сетях. Так, например, в этом году уже появилась и еще будет добавлена остановочная конструкция на улице Калинина – там, где ранее их не было вообще. На многих других улицах тоже появились павильоны впервые. Постепенно закроем вопросы со всеми местами ожидания транспорта, - подчеркнул Бажан.

Напомним, установка павильонов проходит в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министром РК. На работы, которые планируют завершить до конца этого года, выделили 12,5 миллионов рублей.

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