«Закрыли и не выпускают»: Приемная семья из Крыма отказалась отдавать детей органам опеки

Дома в приемной семье находится 5 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У семьи из Крыма, воспитывающих 15 приемных детей, органы опеки отобрали уже 7 ребят, трое находятся на лечении. Все связано с жалобой в полицию одной из девочек, которая обвинила приемную мать в избиении. Суд признал женщину виновной и распорядился забрать малышей. Но семерых детей родители все же не планируют отдавать и удерживают их дома, сообщила КП-Крым уполномоченная по правам ребенка в республике Ирина Клюева.

- Действительно, еще летом была такая ситуация, когда один из воспитанников приемной семьи пожаловался в полицию на избиение приемной мамой. Были суды, решение суда вступило в законную силу, мама была признана виновной и понесла наказание. Ребенка признали пострадавшим. Девочку и ее родную сестру изъяли из семьи. Вчера, 30 ноября, в социальный центр привезли еще пятерых. Трое детей находятся на лечении, а остальные в семье. Родители не отдают их, если быть точнее - удерживают, закрыли и не выпускают, - сообщила Клюева.

Она отметила, что родители пытались оспорить решение суда, но вышестоящие инстанции оставили его без изменения.

- Надеюсь, что суд принимал решение, основываясь на экспертизах. Часто в приемные семьи поступают проблемные дети, но физические наказание неприемлемо. Бывает и так, что ребенок говорит об избиении, но на самом деле такого не было. Для этого суд и состоялся. Многие ребята сбегают из дома и ругаются с приемными родителями, но далеко не каждый такой случай заканчивается изъятием детей, - говорит омбудсмен.

Уполномоченная по правам ребенка добавила, что девочки сегодня находятся в новой приемной семье:

- Пятерых детей, которые находятся в социальном центре, я сегодня посетила, пообщалась с ними. Настроение у ребят нормальное, обратно в семью, где были ранее, не просятся. Лишь один ребенок не возражал. Но негатив о приемных родителях они не высказывали.

Напомним, что Главным следственным управлением по РК и Севастополю организована проверка достоверности сведений об изъятии детей. Специалисты изучат законность процедуры изъятия.

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