Новым гендиректором винзавода «Массандра» стал Сергей Баннов. Фото: официальный сайт винзавода «Массандра».

Исполняющим обязанности генерального директора АО ПАО «Массандра» назначили Сергея Баннова.

До назначения на должность Баннов был начальником отдела сбыта предприятия и заместителем гендиректора, говорится на сайте винзавода.

Напомним, 24 ноября гендиректора винзавода Янину Павленко назначили на должность исполняющей обязанности главы курортной столицы Крыма.

Решение приняли депутаты Ялтинского горсовета на внеочередной сессии. А 22 декабря пройдет конкурс на замещение должности главы города.

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