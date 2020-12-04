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Врио председателя Общественной палаты Крыма стал Александр Форманчук

До назначения на эту должность он был заместителем председателя Общественной палаты РК
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Врио председателя Общественной палаты Крыма стал Александр Форманчук.

Врио председателя Общественной палаты Крыма стал Александр Форманчук.

Фото: Архив "КП"

Александра Форманчука назначили временно исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Крыма. Его избрали 4 декабря.

- Общественная палата должна продолжить работу, которой занимался Григорий Иоффе. Главная цель – эффективно выполнять функцию диалога между властью и обществом. Это нужно сохранить и развивать, - подчеркнул Александр Форманчук, слова которого приводит Крым 24.

До назначения Форманчук был заместителем председателя Общественной палаты РК. Он также является автором двух книг, четырех брошюр и больше 200 статей на общественно-политическую тематику.

Напомним, 17 ноября умер председатель Общественной палаты РК, заслуженный журналист Украины и Крыма Григорий Иоффе.

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