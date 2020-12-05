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В Крыму взяли под колпак подпольные новогодние вечеринки

На территории РК действует строгий запрет на массовые мероприятия по встрече 2021 года
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Елки в Крыму не отменили, а на гуляния в гостиницах и ресторанах наложили запрет.

Елки в Крыму не отменили, а на гуляния в гостиницах и ресторанах наложили запрет.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил, что в курсе, где, невзирая на запрет правительства, готовятся массовые новогодние вечеринки и корпоративы. С руководством этих объектов ведется разъяснительная работа, но в случае необходимости могут быть применены другие меры.

- Мы на самом деле знаем, кто и как планирует, что называется, по-тихому попытаться провести. Мы пока проводим с ними консультации и беседы. Если это не поможет, есть и другие механизмы, - сказал высокопоставленный чиновник в эфире радио «Спутник в Крыму».

Вадим Волченко отметил, что нарушителей табу немного, большинство крымских предпринимателей свято соблюдают ограничения на проведение увеселительных массовых мероприятий по встрече 2021-ого года.

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