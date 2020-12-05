«Наступил кому-то на хвост»: Экс-замглавы Евпатории Вавренюк считает, что его подставили

Против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело. Фото: Кирилл Вавренюк/VK

В конце ноября сотрудники крымского ФСБ задержали бывшего заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка. Чиновника подозревают во взяточничестве, связанном с капитальным строительством. В настоящее время идет следствие, чиновник же сидит в СИЗО.

В Facebook появился пространный пост от имени Кирилла Вавренюка,

- Мое задержание не стало для меня большим сюрпризом и можно даже сказать, что это закономерность. Конечно, не потому что я взяточник и коррупционер, - выражает свое мнение о сложившейся ситуации Кирилл Вавренюк. - Нельзя должностному лицу быть очень уж принципиальным. Поступаешь по закону, рубишь сплеча, отказываешь потому, что нельзя и одного за другим наживаешь себе врагов, которым ты «перешел дорогу» или «наступил на хвост».

Экс-замглавы Евпатории настаивает на своей невиновности. Мысль о том, что его подставили недруги, красной нить проходит через весь обширный пост.