В Крыму за год пробурили 58 нелегальных скважин для добычи воды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За этот год сотрудники Министерства экологии природных ресурсов Крыма выявили 58 нелегально пробуренных скважин для добычи воды.

Помимо этого, специалисты геологического надзора приостановили выдачу четырех лицензий на добычу полезных ископаемых.

- За незаконную добычу воды люди, создавшие скважины, получили штрафы, - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев, слова которого приводит Крым 24.

Напомним, жителям Крыма, которые хотят иметь во дворе скважину для полива огорода или других бытовых нужд, не нужна лицензия для ее бурения.

Однако скважина должна соответствовать критериям, заявленным в законодательстве о недрах.

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