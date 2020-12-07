Нечего на меня смотреть как баран на новые ворота: в симферопольской школе учитель оскорбила ребенка

Фото: скриншот из видео/"Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

В начальных классах одной из симферопольских среднеобразовательных школ произошел конфликт между учеником и учителем. Видео засняли школьники во время урока и выложили в соцсеть. На нем зафиксировано, как педагог очень жестким тоном отчитывает ученика, видимо, за неправильно написанное предложение в тетради:

- Как написано 1 декабря на доске письменно? Нечего на меня смотреть как баран на новые ворота! Уткнулся в тетрадь и смотри! - напутствует преподаватель учащемуся четвертого класса.

Конечно, пост вызвал бурю комментариев. Некоторые осуждают такой метод воспитания:

- Все прям такие умные! А то, что она ребенка оскорбила - это нормально? Не знаю, в моей школе такого обращения не было, хотя у нас еще тот класс был.

Но основная масса комментаторов поддержала учителя:

- Это вообще цветочки. Нас лупили в школе, как только не называли. И ничего, выучились.

- Все нормально, разное было и в мое время и не только. Просто раньше меньше нытиков было с телефонами и норм было.

- Ничего страшного на видео не происходит, учитель пытается заставить ученика работать на уроке и ничего более! Унижения, насилия со стороны учителя нет.

Напомним, в сентябре закрыли коррекционное отделение в специальной симферопольской школе для детей-инвалидов «Надежда», которое успешно просуществовало шесть лет.

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