Симферополь перестанет получать воду из Тайганского водохранилища

Крымская столица перестанет получать воду еще и из Аянского водохранилища Фото: Виталий ПАРУБОВ

В середине декабря крымские власти планируют прекратить перекачку воды из Тайганского водохранилища в Белогорске на Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что, возможно, Тайганское водохранилище нужно в полном объеме перебросить на обеспечение Белогорского района, так как других источников питьевой воды в городе нет.

- Скорее всего, с 15 декабря остановим перекачку из Тайганского водохранилища. Мы уже говорили с Минобороны на эту тему, – заявил Аксенов.

Заметим, крымская столица перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Об этом сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Сейчас запасов в водоеме осталось на восемь дней.

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