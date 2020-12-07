Пропавшую 18-летнюю девушку из Ялты нашли живой

Девочку нашли живой на ж/д вокзале в Симферополе. Фото: Архив "КП"

Пропавшую в Ялте 18-летнюю Раю Бабаханян нашли. Девушка жива, с ней все в порядке, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Крымские пользователи социальных сетей под постом с информацией о пропаже отмечают, что девушку нашли в Симферополе на железнодорожном вокзале.

Напомним, известие о пропаже Раи распространилось 5 декабря: девочка ушла из дому в неизвестном направлении. Ее знакомые уточняли в социальных сетях, что она нуждается в помощи, поскольку плохо слышит и говорит, и к самостоятельной жизни не приспособлена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50