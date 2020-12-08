Певец Юрий Лоза рассказал, как его «кинули с квартирой» в Крыму

Фото: Архив "КП"

Известный российский исполнитель Юрий Лоза обнародовал историю о том, как попал на мошенников в Крыму при аренде квартиры.

Певец сказал, что в сентябре планировал отдохнуть на полуострове, но его «кинули».

- Как выяснилось, мне отказали в возбуждении дела до того времени, как пришел ответ из банка «Яндекс.Деньги», в котором мошенник завел карту. И еще я узнал, что если затянуть расследование более чем на 30 суток, то его можно прекращать за отсутствием состава преступления, - написал Юрий Лоза в соцсетях.

По его словам, «находчивые крымские дознаватели» перенаправили дело в Москву, поскольку деньги певец пересылал именно из столицы. Столичные полицейские, отмечает потерпевший, ему не сообщили, но «информацию слили».

Крымские следователи после этого аннулировали отписку, а дополнительные сведения из банка тоже получила Москва.

Чем же завершилось расследование, певец не сообщил.

Ранее КП-Крым писала, что Юрия Лозу развели мошенники на 11 тысяч рублей. Деньги у пострадавшего выманили под предлогом сдачи жилья.

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