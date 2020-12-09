Гостиницы Крыма ждут штрафы за проведение новогодних корпоративов

Специалисты составят список нарушающих правила отелей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Представителей турбизнеса в Крыму оштрафуют за подпольное проведение корпоративов и других новогодних мероприятий. Более того, глава региона Сергей Аксенов пообещал лишить нарушителей мер государственной поддержки.

- Некоторые отели уже поместили объявления о новогодних вечеринках. Мы это будем пресекать. Кто решил наплевать на эпидобстановку в регионе и провести корпоративы - лишим мер государственной поддержки, - заявил Аксенов на совещании.

Специалисты составят список нарушающих правила отелей.

- Нельзя зарабатывать за счет жизни и здоровья людей. Обращения таких представителей гостиничного бизнеса принимать не собираюсь, а зачем, если приходят и как дурака тебя используют, - отметил Аксенов.

Напомним, в Крыму власти официально запретили устраивать корпоративы и массовые гуляния на Новый год из-за коронавируса с 20 декабря по 15 января.

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