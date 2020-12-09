Крымским отельерам грозит штраф за подпольные корпоративы

Крымским отельерам может грозить штраф за подпольные корпоративы. Фото: Архив "КП"

Крымские власти будут привлекать к административной ответственности и лишать мер государственной поддержки отельеров за подпольное проведение корпоративов.

- Составить список из таких предприятий, и на этом закончить меры господдержки, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время оперативного штаба по вопросам распространения COVID-19 в регионе, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что удалит из своей записной книжки номера телефонов тех, кто будет нарушать указ о проведении новогодних гуляний.

Напомним, в Крыму с 20 декабря начнет действовать запрет на массовые празднования и гуляния. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. А с 22.00 до 8.00 вводится мораторий на праздничные новогодние программы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50