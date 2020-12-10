Стали известны условия хранения вакцины от COVID-19. Фото: официальный сайт «Крым-Фармация».

Поступившая партия вакцины от COVID-19 будет храниться в особых условиях до начала прививочной кампании.

- Препарат будет содержаться при особом световом и температурном режиме, не ниже -18 градусов и не выше -28 градусов, - уточнили в пресс-службе госпредприятия «Крым-Фармация».

Напомним, 8 декабря в Крым поступила 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» - «Спутник V». При этом прививочная кампания начнется в регионе 12 декабря.

Первых вакцинируют медсотрудников, работающих в «красной зоне». Прививать будут по желанию.

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