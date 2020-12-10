В Сакском районе сильный ветер опрокинул 6 остановок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сакском районе сильный ветер снес шесть остановочных павильонов. Оказалось, что конструкции не были закреплены – их привезли и просто поставили.

- Теперь будет восстанавливать подрядчик до 15 числа, - подчеркнула начальник главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров РК Татьяна Зверева во время совещания по строительной отрасли Крыма.

Напомним, в Евпатории на полтора месяца затянулось благоустройство общественных территорий из-за польских светильников – поставщик сорвал срок доставки товара.

Услышав об иностранном поставщике, глава региона Сергей Аксенов возмутился и отчитал чиновников, добавив, чтобы впредь товары заказывались в России.

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