Евросоюз на полгода продлил санкции против России из-за Крыма

Санкции Евросоюза против России продлятся еще минимум полгода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против России продлены санкции еще на 6 месяцев. Причина - воссоединение РФ и Крыма. Экономические ограничения ввел Европейский союз, заявил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Санкции против Российской Федерации будут действовать еще минимум полгода.

Замминистра экономического развития РФ объяснил, что санкции запада мешают и тормозят реализацию в Крыму Федеральной целевой программы.

Напомним, ранее Украина собиралась ввести санкции против Никарагуа из-за открытия их консульства в Крыму. Российским регионом Никарагуа признала Крым еще в 2014 году.

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