В Следкоме завершилось расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина

Общая сумма взятки составляла больше 16 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

В Следкоме завершилось расследование уголовного дела бывшего вице-премьера республики Виталия Нахлупина и его сообщников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя Совмина Крыма Виталия Нахлупина и его подельников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, в 2017 и 2018 годах чиновник организовал получение взятки. Взамен на денежное вознаграждение фигуранты обеспечивали победы определенных компаний на 28 тендерах в рамках реализации ФЦП. Общая сумма взятки составляла больше 16 миллионов рублей.

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