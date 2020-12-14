Дивная пташка бродит по пляжу: В Феодосии к туристам пришел краснокнижный падальщик

Птица не реагирует на собак. Фото: кадр видео: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VK

Крупная нахохленная птица, втянув шею в туловище, вышагивает по пляжу, не обращая внимания на собаку и людей.

- Вот такая дивная пташка бродит по Двуякорной бухте. Может кто потерял? – такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

Пользователи приняли близко к сердцу судьбу незнакомого пернатого, делясь мнениями в комментариях. Знатоки фауны вынесли свой вердикт: «Это стервятник - белоголовый сип, который занесен в Красную книгу Крыма».

Любители мистики заявили: «Редкая загадочная птица, кто с нею встретился, ждите глобальных перемен в жизни.

Третьи сердобольные заволновались: «Надеюсь с ним не все плохо, и он выживет».

- Нет ничего уникального в появлении стервятника в районе Феодосии. Белоголовые сипы живут и выводят потомство в горах Крыма, да и летать на дальнее расстояние им не диковинку. - сообщил КП-Крым орнитолог Александр Шепелев.

Эксперт напомнил, что совсем недавно одного падальщика привезли на полуостров из Архангельска, куда он непонятно каким образом попал.

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