В Крыму представители власти не получат первыми вакцину от COVID-19

Первая партия вакцинация прошла уже сегодня в Симферопольской городской больнице №7 Фото: Александра Тимощенко

Госслужащие и чиновники не получат первыми вакцину от коронавируса, сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Остапенко.

Он отметил, что в первую очередь на полуострове стоит задача привить врачей «красной зоны» и сотрудников медпомощи, ведь они сейчас рискуют своим здоровьем ради жизни больных.

- Я думаю, что у чиновничьего аппарата, если есть возможность, они это могут сделать в индивидуальном порядке, как это посчитают нужным, - отметил министр.

Напомним, первая партия вакцинация прошла уже сегодня в Симферопольской городской больнице №7. Всего в медучреждения поступило 500 доз. Их в первую очередь отдадут врачам «красной зоны» и сотрудникам скорой помощи. Вакцины уже спели получить более 30 добровольцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50