Крымские товары будут экспортировать в страны Африки и Латинской Америки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму наладят товарообмен со странами Африки и Латинской Америке. Так, местные предприниматели будут экспортировать косметику, промышленность, услуги туризма, IT-технологии, системы для мобильной связи и даже электричество. В Крыму же на переработку будут поставлять кофе.

- Буквально на прошлой неделе было мероприятие с Кубой. Отобраны 12 предпринимателей, присоединятся еще. По Никарагуа, наш завод «Море» очень востребован — это рыболовство, - рассказала на пресс-конференции молодых предпринимателей РК «Экспорт XXI» директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова.

Кофе в Крыму же будут жарить, молоть, купажировать и дальше отправлять на экспорт.

- Это называется таможенный режим переработки, - уточнила Серова.

Напомним, власти Республики Никарагуа планируют открыть в Крыму свое консульство. Оно расположится в Симферополе и будет первым иностранным консульством с 2014 года.

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