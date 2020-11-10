В Крыму откроют консульство Никарагуа

Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Фото: Мининформ РК

Республика Никарагуа 10 ноября планирует открыть в Крыму свое консульство. Оно расположится в Симферополе и будет первым иностранным консульством с 2014 года. Для его открытия в республику прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Событие стало поводом для того, чтобы Украина ввела санкции против Никарагуа. С таким предложением Киев обратился в Совет национальной безопасности и обороны СНБО.

- Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, - цитируют украинские СМИ слова вице-премьера Алексея Резникова на заседании Кабинета министров Украины.

Украинская сторона считает, что противоправным было и назначение почетного консула в Крыму без согласования с Киевом, поскольку Киев считает полуостров своей территорией.

Напомним, что Республика Никарагуа признала российский Крым еще после референдума 2014 года.

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