В Крыму будут проводиться проверки по выявлению подпольных корпоративов. Фото: Василий Вахрин

Крымские власти собираются проводить проверки по выявлению подпольных корпоративных мероприятий.

- Контроль будет усилен. С каждым муниципальным образованием такую работу проведем, - подчеркнул глава региона Сергей Аксенов во время оперштаба по вопросам распространения COVID-19.

В Крыму поиском и выявлением нарушений профилактических мер занимаются органы муниципального контроля. За неделю было принято 4 решения о назначении штрафов.

- Штраф здесь составляет до 200 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей за нарушения противоэпидемических правил. Основная масса документов, поступающих на рассмотрение из муниципальных органов власти, это информация, поступившая из Симферополя, - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, с 20 декабря в Крыму начнет действовать запрет на массовые празднования и гуляния. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. А с 22.00 до 8.00 введут мораторий на праздничные новогодние программы.

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