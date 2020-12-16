В Крыму будут проводиться проверки по выявлению подпольных корпоративов.
Фото: Василий Вахрин
Крымские власти собираются проводить проверки по выявлению подпольных корпоративных мероприятий.
- Контроль будет усилен. С каждым муниципальным образованием такую работу проведем, - подчеркнул глава региона Сергей Аксенов во время оперштаба по вопросам распространения COVID-19.
В Крыму поиском и выявлением нарушений профилактических мер занимаются органы муниципального контроля. За неделю было принято 4 решения о назначении штрафов.
- Штраф здесь составляет до 200 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей за нарушения противоэпидемических правил. Основная масса документов, поступающих на рассмотрение из муниципальных органов власти, это информация, поступившая из Симферополя, - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Напомним, с 20 декабря в Крыму начнет действовать запрет на массовые празднования и гуляния. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. А с 22.00 до 8.00 введут мораторий на праздничные новогодние программы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50