Евросоюз продлил санкции против России из-за референдума в Крыму. Фото: Архив "КП"

Евросоюз продлил санкции против физических и юридических лиц Росси, введенные в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году.

- Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев, - сообщил в своем Twitter-е брюссельский журналист Рикард Йозявк.

Действие пакета санкций продлили до 31 июля 2021 года.

Напомним, против России продлили санкции еще на 6 месяцев. Причина - воссоединение РФ и Крыма. Экономические ограничения ввел Европейский союз, о чем заявил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

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