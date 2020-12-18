В Ялту из крымской столицы передали 100 баков для воды. Фото: Архив "КП"

Из Симферополя в Ялту привезли 100 баков для резервного водоснабжения многоэтажек, котельных и санаториев ЮБК.

- В Ялту доставлены сто емкостей, которые будут использоваться для резервного хранения воды, - сообщил замглавы администрации курортной столицы Крыма Дмитрий Карнаух.

Он поблагодарил за помощь и поддержку главу Симферополя Елену Проценко и добавил, что 40 баков установят во дворах многоквартирных домов, 56 передадут теплоснабжающим организациям, а 4 – объектам санаторно-курортного комплекса.

Напомним, с 14 декабря жителей Ялты перевели на почасовую подачу воды. В Алуште также планируют ввести графики. Причина вынужденной меры в засухе, обесточившей главные реки полуострова.

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