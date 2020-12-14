Ялта будет учиться у Симферополя жить по графику подачи воды

В Счастливенском водохранилище осталось 2,7миллиона кубометров воды. Фото: Водоканал ЮБК

Уже без малого 4 месяца Симферополь живет по графику подачи воды, терпеливо ожидая апреля с обещанной стабильной водоподачей. Постепенно к столице присоединяются другие города - на «сухой пайок» с 14 декабря перешла Ялта, готовятся вводить почасовой режим подачи воды и в Алуште. Это вынужденная мера, поскольку засуха обесточила главные реки полуострова и в водохранилища близки к мертвому осадку.

Пока в Симферопольском и Партизанском водохранилищах есть хоть немного воды, нужно успеть смонтировать 4 километра водовода от станции в Веселом до совхоза им. Дзержинского. Тогда весь столичный регион будет запитан на подземные источники Бахчисарайского района, которые уже сейчас дают по 65 тысяч кубометров воды в сутки из 120 тысяч. Срок у подрядчика до 20 декабря, и если строители успеют, то к Новому году столичный регион получит необходимый объем пресной воды хорошего качества.

Пока что каждое новое подсоединение скважины приводит к повышению мутности, и очередной всплеск связан с подключением перемычки для подачи воды с западного направления в восточную часть Симферополя.

- Я тоже один раз набрал ванную, она там караул какая! - признался директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Я такой же потребитель!

Фото и видео потоков драгоценной воды горожане с негодованием шлют в социальные сети, приправляя комментариями работу коммунальщиков. За неделю для устранения крупных аварий на сетях воду приходилось сливать трижды - запорная арматура давно вышла из строя и пока трубу полностью не опустошить, приступить к ремонту невозможно. Но бывает и так, что ремонтники отказываются чинить водовод, если он не стоит на балансе «Воды Крыма». Тогда варианта два - либо жителям чинить в складчину, либо заключать договор с республиканским предприятием на оказание услуг. Особую актуальность этот вопрос приобрел в частном секторе, где нет управляющих компаний и за подземные коммуникации никто не отвечает.

- Много обращений, когда люди видят, что течет вода, а ряд районов отключены от водоснабжения, - констатирует глава Крыма Сергей Аксенов. - Зачастую в конц все службы разводят руками и говорят, что не знают к кому обращаться, а у людей как не было воды, так и нет.

Обратная связь с гражданами нужна не только для того, чтобы определить эффективность работы служб или отдельных чиновников. По обращениям можно составить техническую карту проблемных точек. Сейчас Ялта по сигналам гостей и жителей города будет отлаживать график подачи воды - она в регионе идет самотеком. А значит, что за три часа утром и три часа вечером может не дойти до отдельных потребителей, что требует дополнительных решений.

Проще всего в тех массивах, где еще с 90-х годов остались резервуары для накопления воды. В выгодном положении находятся поселки, запитанные на горные источники: последнюю неделю они ожили благодаря дождям.

- Спасибо дождям, небольшие притоки мы получили в наши водопады, - говорит врио главы администрации Ялты Янина Павленко. - Источник Хаста-Баш дает 10 тысяч кубов в сутки, Массандровский водопад - 6 тысяч кубов и Уч-Кош - 4 тысячи.

Водоканал подключает в систему две скважины в Форосе и озеро Могаби, которое с 90-х годов не использовалось для питьевого водоснабжения. Благодаря всем принятым мерам где-то вода будет подаваться больше, чем в отведенные по графику часы.

Тем не менее, Ялта попросила у Симферополя 40 емкостей для запаса воды в объектах социальной сферы, образования и здравоохранения. Скорректировать графики и наладить подачу так, чтобы причинять минимум неудобств ялтинцам, администрация надеется с помощью горожан, для чего просит обращаться в ЕДДС по номерам +7 3654 23-93-83 и 112.

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