Ялта переходит на графики подачи воды утром и вечером

С 14 Большая Ялта будет получать воду по часам. Фото: Архив КП

С 14 декабря Ялта переходит на графики подачи воды по 3 часа утром и вечером. Вода будет подаваться утром с 06.00 до 09.00 и вечером с 18.00 до 21.00.

- Из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты, с 14 декабря вводятся ограничения подачи питьевой воды, - подчеркивается в объявлении администрации Ялты.

Шестичасовой график водоподачи еще предстоит отладить. До тех пор из-за аварийных ситуаций и технических неполадок в сетях возможны изменения в графике.

По всем вопросам, связанным с подачей воды от Гурзуфа до Фороса, администрация просит обращаться по следующим телефонам:

0 800 733-33-37 (с городского) и 8 800 733-33-37 (с мобильного);

+7 978 909-56-90 (Viber, WhatsApp);

+7 (3654) 239-383, +7 (978) 901-41-12 (WIN mobile) или по номеру 112.

На почасовую подачу воды с 24 августа перешел Симферополь и пригород. Затем к нему присоединились еще 38 населенных пунктов. В Ялте к графику водоподачи перешли после повышенного потребления в курортный сезон. Сейчас разрабатываются резервные источники водоснабжения для региона, в том числе — использование озер и каптажей, ранее не задействованных в централизованном водоснабжении.

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