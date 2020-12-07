По шесть часов в сутки: Ялту переведут на график подачи воды

В водохранилища Крыма поступает недостаточное количество воды Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму продолжает ухудшаться ситуация с водой. В сентябре на почасовую подачу перевели Симферополь и еще 38 населенных пунктов, а с 14 декабря по графику будет получать воду регион Большой Ялты. О таком нововведении для местных жителей сообщил министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев.

По его словам, наблюдаются минимальные притоки в Счастливенское и Загорское водохранилища, питающие Большую Ялту.

- С 14 декабря администрация Ялты планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено оповещение всех объектов и со следующего понедельника - переход на график подачи: по три часа утром и три часа в вечернее время, - сказал министр.

При этом власти Большой Ялты подготовили специальную технику и емкости, которые позволят поддержать местных жителей в режиме нехватки воды. Министр ЖКХ сообщил, что сейчас разрабатываются резервные источники водоснабжения для региона.

- Ведется разработка новых дополнительных объемов по Большой Ялте. Дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду. Кроме того, подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты, - добавил Черняев.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, дал поручение властям Ялты отработать точность соблюдения графиков подачи воды.

- У вас сложная ситуация, система водоснабжения Ялты отличается от других регионов Республики Крым. Тем не менее, точность подачи воды избавит вас от большого количества обращений, - сказал Аксенов.

Временно исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко отметила, что план подачи воды будет еще доработан. Бесперебойная подача воды будет обеспечена в больницы и все социальные объекты

Напомним, что в сентябре из-за критического обмеления водохранилищ подачу воды ограничили в крымской столице и населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. В середине ноября в Евпатории начали отключать воду по ночам, а также до конца декабря в городе отключили горячую воду.

По информации Крымского гидрометцентра, осадки, выпавшие в ноябре, не смогли улучшить ситуацию с вододефицитом на полуострове. Лишь изредка в некоторых районах Крыма моросил легкий дождь, но это не спасло ситуацию. В верховьях рек Альма, Черная отмечалось пересыхание. Обмеление русла реки Кача продолжается уже три месяца.

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