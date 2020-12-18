Открытие Соборной мечети Симферополя перенесли на конец 2021 года. Фото: Архив "КП"

Соборную мечеть Симферополя планируют открыть до конца следующего года. Ее строительство затягивается из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- По срокам мы бы хотели открыть мечеть либо весной, либо осенью 2021 года. Но, к сожалению, не открывшиеся до конца возможности по доставке материалов сдвигают открытие на конец следующего года, - уточнил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров во время пресс-конференции.

Острым вопросом на данный момент является организация оставшегося фронта работ на фоне пандемии и ограничений – по времени они могут занять 4-5 месяцев.

- Два объекта, кроме мечети, готовы почти на 100%. По мечети осталось 20% работы, - пояснил Баиров.

Напомним, в конце лета этого года закончили чистовую отделку сооружений комплекса Соборной мечети. В сентябре же планировали приступать к внутренней росписи и декорированию.

Вошедшие в архитектурный ансамбль административное здание и гостевой корпус на конец июля были готовы на 95%. Тогда же были готовые инженерные сети и вся черновая отделка.

Планируется, что главное здание сможет принять около 2,6 тысячи человек, а внутренний дворик – 800 человек.

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