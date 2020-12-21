На трассу «Таврида» Ростехнадзор выдал заключение о соответствии. Фото: пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК»

Ростехнадзор выдал заключение о техническом соответствии (ЗОС) на крымскую трассу «Таврида».

- ЗОС выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии, - сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В пресс-службе компании добавили, что ввод автодороги в эксплуатацию продолжается.

Напомним, трасса «Таврида», протяженностью 250,7 километров, является дорогой первой технической категории. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения.

Движение по дороге 27 августа открывал лично президент страны. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя.

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