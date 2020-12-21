Алексей Пивоваров высмеял идею установки икон на Крымском мосту

Журналист Пивоваров посмеялся над возможной установкой икон на Крымском мосту. Фото: скрин из видео

Российский журналист, создатель и ведущий канала «Редакция» Алексей Пивоваров обсмеял в последнем выпуске своей передачи идею установки икон с обеих сторон Крымского моста.

Напомним, изготовленные в Гватемале лики святых хотели установить по обе стороны моста, чтобы быстрее побороть коронавирус.

- Проблему с водой Илон Маск решить не помог, почему бы не решить проблему с вирусом иконами. В борьбе с коронавирусом каждому крымчанину нужно поцеловать гватемальский дар, - саркастично выразился Пивоваров.

Ранее сообщалось, что лики должны были доставить на полуостров из Москвы на поезде, где их встретил бы крестный ход.

Как стало известно КП-Крым, установка икон на мосту отменяется, лики 3 января просто передадут в симферопольский Свято-Троицкий монастырь.

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