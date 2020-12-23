Жители Крыма жалуются на отсутствие в аптеках антибиотиков и гормональных препаратов. По словам руководителя межрегионального управления Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василия Климова, дефицит ряда препаратов наблюдается по всей России.- По таким препаратам, как Метилпреднизолон и его аналоги, Дексаметазон, Цефтриаксон и Клексан имеет место дефектура по всей Российской Федерации. Наши аптечные сети не могут приобрести из-за того, что их нет в закупке у федеральных и оптовых дистрибьютеров, - цитирует Климова Крымское информационное агентство.Данные лекарства в первую очередь отправляются в медорганизации и стационары, подчеркнул руководитель Росздравнадзора. Он также добавил, что излишки отправят в аптечные сети, но дефицит сохранится.Напомним, руководитель «Крымфармации» и начальник управления лекарственного обеспечения Минздрава Крыма уволены с занимаемых должностей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50