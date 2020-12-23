В этом году властей Крыма впервые взволновал приезд большого количества отдыхающих на новогодние праздники, это связано со стремительным распространением коронавируса. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, ялтинские чиновники приняли решение увеличить число коек для пациентов с Covid-19, сообщила глава администрации Янина Павленко.- По нашей информации, в Ялту на праздники должно пребыть от 80 до 100 тысяч туристов. Ранее новость была бы очень радостной, но в рамках сегодняшней ситуации с коронавирусом - заставляет лишь мобилизоваться, - отметила Павленко на своей странице в Facebook.В курортном городе решили развернуть дополнительные койки, это должно помочь при возрастающей нагрузке на местные госпитали.В Ливадийской больнице количество коек планируют увеличить со 120 до 205. К февралю их число вырастет до 250. Также в курортный город прибудут дополнительные медики.- Людей с коронавирусом будут лечить 140 дополнительных медиков. Они прибывают в город по мере обустройства мест проживания. Первая группа из 70 врачей уже на подходе. Остальная часть приедет в госпиталь, развернутый силами Министерства обороны, – заявила Павленко.Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что обратится в Минобороны РФ с просьбой развернуть в Ялте дополнительный временный ковид-госпиталь.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50