Украина пригрозила сорвать реализацию проекта по опреснению воды в Крыму.- Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект, - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Напомним, из-за продолжительной засухи большинство крымских водохранилищ обмелели, и местным властям пришлось вводить почасовое водоснабжение.Правительство России для решения проблемы вододефицита направит больше 48 миллиардов рублей. Комплексный план включает 14 мероприятий и должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не меньше 310 тысяч кубометров в сутки.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50