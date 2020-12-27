За участие в коропоративе, проведение которых запретили, уволили генерального директора севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексея Вернигора. Об инциденте местные власти узнали из социальных сетей.- В социальных сетях появилось видео - сотрудники ГУП «Центр эффективного использования собственности города», несмотря на действующие ограничения по нераспространению COVID, собрались в увеселительном заведении на корпоратив, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.Напомним, в Крыму с 20 декабря начали действовать запреты на проведение в праздничные дни массовых гуляний и корпоративов. Нарушителей ждет наказание. К примеру, отельерам откажут в господдержке, а чиновников, посетивших подобный «огонек», ждет увольнение.Ужесточение мер профилактики связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50