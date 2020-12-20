В Крыму вступили в силу запреты на массовые гуляния и новогодние корпоративы

В Крыму начали действовать запреты на проведение массовых гуляний в Новый год. Фото: Архив "КП"

В Крыму начали действовать анонсированные в ноябре запреты на проведение в праздничные дни массовых гуляний и корпоративов. Помимо этого, местные власти ввели ограничение на работу заведений общепита – теперь бары, кальянные и клубы будут закрываться на ночь. Ужесточение мер профилактики связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

- В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запретить оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения, - сказано в указе главы Крыма, опубликованном на официальном сайте правительства РК.

Об ужесточении карантинных мер стало известно еще в середине ноября. Запрет коснулся развлекательных мероприятий, проводимых в торговых центрах, театрах, школах и детских садах. Ограничения также коснулись работы клубов, ресторанов, кафе и кальянных. Так, с 22.00 до 8.00 обслуживание клиентов происходить не будет.

Ослушавшимся грозит штраф, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. Отельерам же за проведение подпольных корпоративов откажут в господдержке, а чиновников, посетивших подобный «огонек», ждет увольнение.

Крымские власти будут проводить проверки по выявлению подпольного празднования Нового года.

Ограничения также коснулись театров, кинотеатров и экскурсий. Так, количество человек в зале или экскурсионной группе не должно превышать 30%.

Однако, несмотря на запреты, местные власти не планируют останавливать работу гостиниц и других объектов санаторно-курортного комплекса. Так, работать будут больше 300 отелей и санаториев.

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