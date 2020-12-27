Самый популярный курорт полуострова обретает особый шарм, становится еще краше и колоритнее. Ялта хорошеет на глазах, невзирая на всякие запретительные меры из-за коронавируса. Вот и визитка Массандровского пляжа – копия знаменитой парижской башни принарядилась в красный колпак и шарфик, готовясь к Новогодью.- Массандровский пляж в Ялте. Спасибо за новогоднее настроение, - так назвал автор свой небольшой фотосет из трех снимков, которые выложил в популярный крымский паблик.Пользователи оценили фото, оставив комментарии: «Классно там проводить время»; «Прикольно»; «Оригинально и необычно».Не обошлось и без критики: «Какой-то фаллический символ!»Кстати, Эйфелева башня, которую установили на Массандровском пляже в 2016 году - точная копия оригинала в масштабе 1 к 30. Башня одинаково хорошо видна и с моря, и с берега.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50