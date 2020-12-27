Крымский полуостров усиленно готовится к бою курантов. Сезон оливье уже на пороге! Вот и Ялта прихорашивается к грядущим затяжным праздникам.- К встрече Нового Года готовы! Ялта. Декабрь 2020, - так назвала короткий яркий клип автор - Наталья Кравчук (Абрамова).Видео, как только появилось в соцсети, тут же набрало несколько тысяч лайков.Пользователи же, делясь мнениями в комментариях, затеяли острую, далеко не праздничную дискуссию: «Ничего нового. Все прошлогоднее. Спасибо Ивану Ивановичу, светлая ему память»; «В кои веки город реально стал новогодним, каким-то европейским, что ли. Но нет, ненадолго. Не везет городу с мэрами»; «Симферополь побогаче будет, хоть и Ялта не бедная. Столица все же!»; «Пока не понятно для кого надули госпитали: то ли без масок будут отлавливать, то ли пьяных, или вовсе затеяли временный вытрезвитель».Нашелся и человек с хорошим настроением: «автору спасибо за красочное видео! Ялта – красотка! Одним словом – город счастья».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50