«Праздник к нам приходит»: Как украсили Симферополь к Новому году

На главных улицах города уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Симферополь, по доброй традиции, накануне новогодних праздников превращается в зимнюю сказку. На улицах уже появились мерцающие огоньки, яркие гирлянды и огромные елочные шары. На главной площади красуется елка, а вокруг собираются сотни любителей селфи.
На площади Советской уже красуется светящаяся фотозона с цифрами грядущего года
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Пройдешь по центру - глаза разбегаются, а руки сами тянутся к телефону, чтобы сфотографировать.
На центральной улице атмосферу праздника создают елочные игрушки и яркие гирлянды
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Хоть и снега пока нет, но глаз радуется и новогоднее настроение потихоньку появляется.
Благодаря новогодним украшениям улицы преобразились к зимним каникулам
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Улицы украсили яркими гирляндами. Поднимешь голову вверх - и сразу праздничное настроение.
Пройдешься по центру, глаза разбегаются: яркие огоньки, елки и блестящие игрушки
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Куда пропала прошлогодняя елка с площади имени Ленина в Симферополе
Некоторым жителям столицы пришелся не по вкусу новый символ главного праздника (подробнее)
«Полная труба»: Появились фото главной елки Симферополя
Пользователей соцсети заинтересовал дизайн новогоднего чуда (подробнее)