«Праздник к нам приходит»: Как украсили Симферополь к Новому году

На главных улицах города уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь, по доброй традиции, накануне новогодних праздников превращается в зимнюю сказку. На улицах уже появились мерцающие огоньки, яркие гирлянды и огромные елочные шары. На главной площади красуется елка, а вокруг собираются сотни любителей селфи.

На площади Советской уже красуется светящаяся фотозона с цифрами грядущего года Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пройдешь по центру - глаза разбегаются, а руки сами тянутся к телефону, чтобы сфотографировать.

На центральной улице атмосферу праздника создают елочные игрушки и яркие гирлянды Фото: Виталий ПАРУБОВ

Хоть и снега пока нет, но глаз радуется и новогоднее настроение потихоньку появляется.

Благодаря новогодним украшениям улицы преобразились к зимним каникулам Фото: Виталий ПАРУБОВ

Улицы украсили яркими гирляндами. Поднимешь голову вверх - и сразу праздничное настроение.

Пройдешься по центру, глаза разбегаются: яркие огоньки, елки и блестящие игрушки Фото: Виталий ПАРУБОВ

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