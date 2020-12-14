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«Праздник к нам приходит»: Как украсили Симферополь к Новому году

Крымская столица обзавелась новыми фотозонами
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На главных улицах города уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера

На главных улицах города уже вовсю чувствуется новогодняя атмосфера

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь, по доброй традиции, накануне новогодних праздников превращается в зимнюю сказку. На улицах уже появились мерцающие огоньки, яркие гирлянды и огромные елочные шары. На главной площади красуется елка, а вокруг собираются сотни любителей селфи.

На площади Советской уже красуется светящаяся фотозона с цифрами грядущего года

На площади Советской уже красуется светящаяся фотозона с цифрами грядущего года

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пройдешь по центру - глаза разбегаются, а руки сами тянутся к телефону, чтобы сфотографировать.

На центральной улице атмосферу праздника создают елочные игрушки и яркие гирлянды

На центральной улице атмосферу праздника создают елочные игрушки и яркие гирлянды

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Хоть и снега пока нет, но глаз радуется и новогоднее настроение потихоньку появляется.

Благодаря новогодним украшениям улицы преобразились к зимним каникулам

Благодаря новогодним украшениям улицы преобразились к зимним каникулам

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Улицы украсили яркими гирляндами. Поднимешь голову вверх - и сразу праздничное настроение.

Пройдешься по центру, глаза разбегаются: яркие огоньки, елки и блестящие игрушки

Пройдешься по центру, глаза разбегаются: яркие огоньки, елки и блестящие игрушки

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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