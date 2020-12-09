Куда пропала прошлогодняя елка с площади имени Ленина в Симферополе

Стоимость новой елки, установленной В Симферополе на площади Ленина, неизвестна. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Жителям Симферополя, переживавшим за судьбу главной новогодней елки Крыма, можно успокоиться. Купленная властями еще в 2016 году почти за 8 миллионов рублей зеленая красавица лежит на складе и ждет своего часа. Вскоре «старую елку», которая еще год назад стояла на площади имени Ленина, установят на железнодорожном вокзале столицы.

- Скоро ее установят на привокзальной площади. С учетом того, что за 4 года эта искусственная елка несколько поистрепалась, она будет меньших размеров. Но переживать не стоит, она получит вторую жизнь, - сообщил КП-Крым начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко.

На площади имени Ленина сейчас украшают новую елку, которая приехала на смену прошлогодней. Ее вид пришелся многим не по душе, и в социальных сетях до сих пор продолжается бурное обсуждение «внешности» новогоднего символа. Хотя эта «необычность» таковой не является: подобного рода елки используют в Москве и Санкт-Петербурге.

Новый символ Нового года жителям Симферополя пришелся не по душе. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Откуда именно приехал новый символ Нового года и во сколько он обошелся бюджету Симферополя - тайна, которую в администрации не раскрывают. Но то, что эта елка будет радовать местных жителей еще долгое время - известно доподлинно.

- На следующий год мы ее точно установим и украсим, - подчеркнул представитель мэрии.

Касаемо фотозон и инсталляций, то в этом году их будет много. Большинство новых объектов появится там, где их раньше вообще не было.

Этот светящийся новогодний троллейбус находится на площади Куйбышева. Фото: Елена Проценко / Facebook

Так, уже установлены инсталляции на площади Куйбышева и перед кинотеатром «Симферополь». В скором времени украсят улицу Карла Маркса - участок от улицы Пушкина до проспекта Кирова - и перекрестки улиц Карла Маркса с Пушкина и Пушкина с Горького. Помимо этого, уже начали наряжать живую ель на улице Толстого.

Уже украсили территорию перед кинотеатром «Симферополь». Фото: Елена Проценко / Facebook

- Решается вопрос об украшении всех колец Симферополя, - уточнил Черниченко. - Наряду с новыми инсталляциями задействуют старые, которые раньше украшали площадь им. Ленина. Сейчас думаем над их месторасположением.

В этом году в городе установят очень много новых инсталляций. Фото: Елена Проценко / Facebook

Главную площадь города также украсят новыми инсталляциями. Окончательно Симферополь планируют украсить к 19 декабря.

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