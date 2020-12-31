На Крымском полуострове начали реализовывать проект по добыче пресной воды со дна Азовского моря.- Работы ведутся на Азовском море. Уже приступили компании, которые компетентны в этой работе. В январе мы будем понимать сроки, насколько быстро это можно сделать, - сообщил в эфире телеканала «Миллет» глава Республики Крым Сергей Аксенов.В настоящее время города и села Крымского полуострова испытывают острый дефицит воды, потому что водохранилища обмелили из-за засухи, а Северо-Крымский канал перекрыл Киев. Дело уже дошло до подачи воды по графику.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50