В праздники принято дарить открытки, цветы и конфеты, а талантливая крымчанка подготовила к Новому году подарок из песка.- Друзья, с Новым годом! Меня зовут Ксения Симонова, я художник, но мои краски - это...песок! – такой пост сопровождает ее новое видео. - Я приготовила новогоднее поздравление для Вас. Необычное? Немного. Нарисовано песком? А чем еще рисовать в Крыму? Не снегом же)Действительно со снегом на полуострове напряженка, вот и в Ялте Деда Мороза пересадили из саней за руль мотороллера. На таком транспортном средстве куда сподручнее лихачить по мокрой набережной.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50